سوبر كورة.. فتوى رمضان.. ماذا قال أحمد كريمة على قبول جوائز الكرة من غير المسلمين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل موقع "سوبر كورة" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة أزهر لمعرفة رأيه بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. ورد كريمة على مسألة قبول اللاعبين المسلمين للجوائز التى يمنحها الاتحاد الذى يدين بغير دين الإسلام. Advertisements لمعرفة رد الدكتور أحمد كريمة اضغط هنا..

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