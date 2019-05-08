من يواجه ليفربول .. مشاهدة مباراة توتنهام واياكس امستردام الهولندي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد أن وضع أياكس الهولندي، قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يتطلع إلى استكمال مهمته وتفادي المفاجآت في إياب نصف النهائي مساء الأربعاء.

وكان أياكس قد تغلب على توتنهام في عقر داره 1 / صفر في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي وتتجدد المواجهة بين الفريقين، لكن على ملعب أياكس، اليوم الأربعاء في مباراة الإياب.

أياكس، يتطلع إلى أن يكلل موسمه الرائع بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 1996.”

ويتطلع أياكس لتجاوز عقبة توتنهام، مستمدا ثقة هائلة مما قدمه في البطولة الحالية حيث أطاح أياكس بريال مدريد الإسباني حامل اللقب وكذلك يوفنتوس بطل إيطالي.

وحسم أياكس، الذي يدربه المدير الفني إريك تن هاج، مباراة الذهاب أمام توتنهام بهدف وحيد سجله دوني فان دي بيك.

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وعزز اياكس معنوياته بشكل كبير إثر تتويجه أمس الأحد بلقب كأس هولندا بالفوز على فيليم تيلبورج 4 / صفر في المباراة النهائية.

كذلك يتقاسم أياكس صدارة الدوري الهولندي الممتاز مع إيندهوفن، قبل مرحلتين من نهاية المسابقة، ويتطلع إلى التتويج بلقب الدوري للرة الأولى منذ عام 2014 .

ولا يزال توتهام يفتقد جهود نجم هجومه هاري كين، بسبب الإصابة، لكن يمكنه الاستفادة من جهود المهاجم سون هيونج مين العائد من الإيقاف وكذلك المدافع يان فيرتونخين.

وكان المدافع البلجيكي فيرتونخين قد تعرض لضربة في الرأس خلال مباراة الذهاب لكنه لم يتعرض لإصابة وسيكون متاحا لمباراة الإياب.