بالتاسعة مساءا.. مشاهدة مباراة ليفربول واياكس امستردام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة...

يلتقي فريقي توتنهام واياكس أمستردام ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، علي استاد يوهان كرويف أرينا ، السبيرز يدخل اللقاء بعد هزيمة غير متوقعة في المباراة الأولي بالذهاب ، الآن يحتاج إلي الفوز خارج الديار بهدفين دون رد ، في حالة الصعود سيكون النهائي أنجليزي بعد صعود فريق ليفربول بمعجزة غير متوقعة علي فريق برشلونة ، توتنهام في أسواء حالاته بعد خسارة 3 مباريات متتالية مباراتين في مشوارة المحلي من بورنموث و وست هام ، ومشوارة الأوروبي من أياكس في الذهاب بهدف ، في المقابل يدخل الأمسترداميون وهو متصدر الدوري المحلي وسيحاول أن يصل للنهائي اليوم وسط جماهيره..

تنطلق المواجهة بين فريقي توتنهام واياكس امستردام في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي و خليل البلوشي..

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة توتنهام واياكس امستردام مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 8 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة توتنهام واياكس امستردام مباشر

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