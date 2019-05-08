انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير برشلونة تُوبخ ميسي بعد "ليلة أوروبية للنسيان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 05:49 مساءً - عاشت جماهير برشلونة الإسباني ليلة أوروبية مريرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ وذلك عقب إقصاء فريقها، مساء الثلاثاء، على يد ليفربول الإنجليزي من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم تستطع جماهير الفريق الكتالوني تمالك أعصابها بعد الخروج القاري الكارثي؛ إذ هاجمت نجمها الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال وجوده في المطار عقب نهاية مباراة ليفربول.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ميسي وصل إلى المطار متأخراً عن بقية اللاعبين؛ لخضوعه لكشف المنشطات، حيث كان برفقته مدير أعماله.

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وأوضحت أن فئة صغيرة من جماهير برشلونة تفاجأت بوجود ميسي في المطار، وشرعت بتوبيخه ومهاجمته لفظياً، في ظل حالة الصدمة والخيبة الكبيرة التي انتابت أنصار "البلوغرانا" في جميع أرجاء العالم.

ولفتت إلى أن مدير أعمال ميسي احتوى الموقف سريعاً، وابتعد عن الجماهير الغاضبة، مشيرة إلى أن مجموعة أخرى من أنصار برشلونة قاموا بالدفاع عن "البرغوث" الأرجنتيني.

وكان الليفر قد حقق "ريمونتادا" تاريخية ستبقى عالقة طويلاً في أذهان عشاقه في كل مكان؛ بعدما قلب فريق المدرب الألماني يورغن كلوب خسارته في لقاء الذهاب على ملعب "كامب نو" بثلاثية نظيفة، إلى فوز ساحر في موقعة الإياب بملعب "أنفيلد" برباعية دون رد.

في الجهة المقابلة صبّت جماهير برشلونة جام غضبها على المدرب إرنستو فالفيردي، الذي يؤخذ عليه بشدة انتهاج خطة دفاعية بعيدة عن أسلوب برشلونة الهجومي، فضلاً عن تكرار سيناريو الخروج من دوري الأبطال، للنسخة الثانية توالياً بعد روما الإيطالي 2018.