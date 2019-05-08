انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يفكر بـ"المدرب المفاجأة" لخلافة فالفيردي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 05:49 مساءً - ألقت الرباعية المذلة التي أطاحت ببرشلونة الإسباني من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد ليفربول الإنجليزي، شكوكاً كبيرة في استمرار المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي على مقاعد بدلاء "كامب نو"، للعام الثالث توالياً.

في هذا الإطار، ذكرت شبكة ESPN العالمية، أن مستقبل فالفيردي، الذي تولى تدريب برشلونة صيف 2017، يلوح في الأفق، بعد الخروج القاري المرير من دوري الأبطال، بسيناريو كارثي متكرر للنسخة الثانية توالياً.

"برشلونة فالفيردي" ودَّع النسخة الأوروبية الماضية بسقوطه إياباً أمام روما الإيطالي (3-0)، رغم فوزه الكبير ذهاباً (4-1)، وهو ما تكرر هذا العام بانتصار عريض في "كامب نو" بنتيجة (3-0)، ثم سقوط مخزٍ إياباً (0-4).

Advertisements

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن إدارة برشلونة تفكر في تعيين مدرب أياكس أمستردام الهولندي، إيريك فان هاغ، مديراً فنياً جديداً، بعد نجاحه الباهر هذا الموسم في "أمجد الكؤوس الأوروبية"، علاوة على تقديمه كرة هجومية جميلة بعناصر شابة.

وقاد "فان هاغ" فريقه إلى بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، ويقف على بُعد 90 دقيقة من بلوغ المباراة النهائية، كما أنه أطاح بريال مدريد حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة من دور الـ16، ثم أقصى يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ربع النهائي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع نجم خط وسط أياكس فرينكي دي يونغ، كما أنه يُعد المرشح الأوفر حظاً للظفر بخدمات مدافع الفريق ماتياس دي ليخت، المطلوب من قِبل كبار القارة العجوز.

يُذكر أن اسم "فان هاغ" ارتبط بنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في الساعات الماضية، حيث سيقاتل برشلونة لجلب المدرب (49 عاماً)، بعد فقدان الثقة نهائياً بفالفيردي.