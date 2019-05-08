مشجع ليفربول يكتب اسم «أوريجي» على جسده

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
جماهير ليفربول
قام أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي بكتابة اسم المهاجم البلجيكي للفريق ديفوك أوريجي على جسده كوشم، بعد أن سجل هدفين يوم أمس في مباراة الريدز أمام برشلونة في مباراة إياب دور النصف نهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباراة الإياب قد انتهت بفوز فريق برشلونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي على استاد كامب نو معقل الفريق الكتالوني، علمًا بأن ليفربول تأهل للمباراة النصف نهائية على حساب فريق بورتو البرتغالي بنتيجة (6-1) بمجموع المباراتين.
وفي ليلة من الخيال لن ينساها جمهور ليفربول، بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها فريقهم على العملاق الكتالوني برشلونة، في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. الفوز
وفي ليلة من الخيال لن ينساها جمهور ليفربول، بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها فريقهم على العملاق الكتالوني برشلونة، في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
الفوز بالرباعية الذي لم يتوقعه أحد، تأهل بالريدز إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد نهائي 2018 الذي خسره الفريق الأحمر أمام ريال مدريد، معوضًا خسارته في الذهاب بنتيجة 3- 0، لينتظر الفائز من مواجهة توتنهام وأياكس أمسترادم والتي ستنطلق مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء.
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