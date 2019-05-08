انت الان تتابع بعد ساعات من الريمونتادا.. صلاح يظهر في إعلان جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

محمد صلاح

ظهر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في إعلان جديد، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من تحقيق الريدز انتصارًا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقيقتين 7 و79، وفينالدوم في الدقيقتين 54 و56، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو" ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل.

ونشر محمد صلاح، فيديو للإعلان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء. #ALEXBANK pic.twitter.com/sRbOB7wMLJ — Mohamed Salah (@MoSalah) May 8, 2019 ويتأهب محمد صلاح، لتحقيق رقم مميز حال مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام الفائز من توتنهام وأياكس، حيث في حال مشاركة

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