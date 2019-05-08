انت الان تتابع فينالدوم أفضل بديل في دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
في ليلة من الخيال لن ينساها جمهور ليفربول، وبالتحديد فى الدقيقة 47 من أحداث الشوط الثاني من مباراة الريدز وبرشلونة، في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث شارك الدولي الهولندي فينالدوم صاحب الـ28 عاما بديلا للظهير الأيسر الاسكتلندى روبرتسون بعد أن تعرض للإصابة، ليواصل لاعبو ليفربول الملحمة، التي كان بطلها البديل فاينالدوم، حيث تمكن من تعزيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 54 لتشتعل المباراة في ظل غياب هجوم برشلونة، قبل أن يضيف الهدف الثالث بعدها بدقيقتين، ليحفر اسمه فى التاريخ بحروف من ذهب كأعظم وأفضل بديل يصنع الفارق لصالح فريقه فى دوري الأبطال.
وكان آخر من صنع الفارق مع فريقه كبديل فى دورى أبطال أوروبا، الويلزى جاريث بيل فى نهائى البطولة من العام الماضى أمام ليفربول، وشارك بيل حينها بديلا لإيسكو فى الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثانى ليكون نقطة تحول اللقاء، حيث تمكن من إحراز هدفين أحدهما من مقصية خارقة، ليتوج بطلا لتلك الأمسية التى لا تنسى،
وكان آخر من صنع الفارق مع فريقه كبديل فى دورى أبطال أوروبا، الويلزى جاريث بيل فى نهائى البطولة من العام الماضى أمام ليفربول، وشارك بيل حينها بديلا لإيسكو فى الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثانى ليكون نقطة تحول اللقاء، حيث تمكن من إحراز هدفين أحدهما من مقصية خارقة، ليتوج بطلا لتلك الأمسية التى لا تنسى، وحسم الميرنجى اللقب على حساب الريدز بنتيجة 3-1.
وحقق ليفربول مساء أمس ريمونتادا تاريخية على العملاق الكتالوني برشلونة، في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف دون رد، معوضًا خسارته في الذهاب بنتيجة 3- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد نهائي 2018 الذي خسره الفريق الأحمر أمام ريال مدريد.
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