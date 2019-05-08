الامارات | فيفياني: اتحاد كلباء سيخدم نفسه أمام بني ياس ولن ينتظر الهدايا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفياني: اتحاد كلباء سيخدم نفسه أمام بني ياس ولن ينتظر الهدايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب الفريق الاول لاتحاد كلباء الايطالي فابيو فيفياني بان " النمور" يمر بحالة إيجابية ممتازة من حيث التركيز والحضور الذهني في الملعب تمهيدا لخوضه المباراة القادمة مع بني ياس ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الخليج العربي والتي ستقام عند الساعة العاشرة مساء بعد غد الجمعة.

وقال فيفياني في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: علينا الإستمرار باللعب بنفس الأداء و الطريقة الى نهاية الموسم، وأن نخدم أنفسنا بأنفسنا و ان نحقق النتيجه الإيجابية، وألا ننتظر الهدايا من الآخرين.

وتابع: بني ياس فريق ممتاز، ويملك عددا من اللاعبين الأجانب والمواطنين ممن هم على مستوى عال، ونحن نحترم فريق بني ياس و نبحث عن الفوز، وقد حضرنا الفريق بشكل جيد لهذه المباراة، وجميع اللاعبين جاهزون ومتحمسون للتواجد في التشكيلة الاساسية، ونعمل من خلال هذه المباراة للدفع بوجوه جديدة لم تحصل على فرصة المشاركة سابقا، مضيفا: اذا كان الفريق في مستواه الطبيعي فلا خوف عليه، بل اننا في كل مباراة نخوضها هدفنا منها تحقيق النتيجة الإيجابية.

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وبخصوص غياب اللاعب راموس قال فيفياني: الجميع هنا يدعم اللاعب مايك راموس و يتمنى له الشفاء العاجل و العودة أقوى خلال المرحلة القادمة.

وختم المدرب حديثه قائلا: بدأنا التحضير و التخطيط وتجهيز الفريق للموسم القادم حيث سنستقر خلال الأيام القادمة على متطلبات الفريق.

وقدم شكره لرئيس مجلس الإدارة علي اللوغاني ونائبه محمد عبيد اليماحي.