ساري: تشيلسي الأحق باليوروبا ليج

اكد ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، أن فريقه يستحق التتويج بلقب اليوروبا ليج هذا الموسم.

وسُئل ساري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة عودة نصف نهائي اليوروبا ليج أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، عن رأيه في حكم الفيفا برفض استئناف تشيلسي على إلغاء عقوبة الحرمان من فترتي قيد، فأجاب: "ليس لدي ما أقوله.. النادي سيرد عبر بيان رسمي".

وتطرق ساري لمباراة فرانكفورت، وقال: "نريد الوصول إلى نهائي اليوروبا ليج والفوز بها، لأننا نستحق الكأس هذا الموسم".

وأكمل: "سعيد بتحقيق هدف النادي هذا الموسم في الدوري، وهو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى".

أما عن إصابة كانتي، فقال: "كانتي بحاجة إلى الراحة لبضعة أسابيع، تأمل أن يكون لائقًا للنهائي إذا نجحنا في ذلك".

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وعن اللاعب الذي لفت مستواه هذا الموسم، قال: "أكثر من لاعب تطور هذا الموسم، مثل هدسون أودوي ولوفتوس تشيك وباركلي، وذلك على الرغم من وجود مشاكل كثيرة واجهتنا، لكن الأمور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "في الوقت ذاته هناك لاعبين أو ثلاثة سيخرجون للإعارة في نهاية الموسم".

وبسؤاله عن مواجهة فرانكفورت، أجاب: "في مباراة نصف النهائي، بالتأكيد ستواجه فريقًا قويًا يضم لاعبين أقوياء.. أتوقع أن يظهر أينتراخت فرانكفورت في أفضل حالاته غدًا".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين في ألمانيا الأسبوع الماضي، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.