العين الإماراتي يوضح موقفه من التعاقد مع سالم الدوسري

كشف محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي والمشرف العام على الفريق الأول موقف ناديه من التعاقد مع الدولي السعودي سالم الدوسري جناح فريق الهلال.

وأكد المشرف العام على الكرة بالعين أن سالم الدوسري لاعب خط وسط الهلال السعودي تم عرضه على النادي للتعاقد معه.

وأوضح حماد أن قرار التعاقد مع الدوسري ليس فردياً ولا إدارياً، بل الجانب الفني سيكون الحاسم في اتخاذ قرارات التعاقدات.

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وقال عضو المجلس:"سالم تم عرضه على العين، غير أن القرار ليس فردياً ولا إدارياً، كما ذكرت لكم، والجانب الفني دائماً هو الأهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعاقدات، اتساقاً مع استراتيجية النادي وسيتم عرضه على المدرب بالإضافة إلى الأسماء المطروحة وسيتم الاختيار وفقاً للاحتياجات”.

وكان العين قد نفى أيضاً وجود أي مفاوضات رسمية مع المصري حسين الشحات لاعب الأهلي للعودة إلى قلعة الزعيم الإماراتي من جديد.

الشحات رحل عن العين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى الأهلي المصري، في صفقة مدوية بلغت قيمتها 5 ملايين دولار.