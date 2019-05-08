اتحاد الكرة السوري يرفض طلب الوحدة

أكدت إدارة نادي الوحدة السوري، أن موعد مباراة تشرين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المحلي لم يتغير وبقي في الساعة الرابعة عصرًا.
وقال الوحدة إن اتحاد الكرة رفض طلبًا رسميًا من مجلس الإدارة بتغير موعد المباراة ليكون في التاسعة مساءً، بسبب شهر رمضان المبارك وصيام جميع اللاعبين وليتسنى للجمهور الحضور بأعداد كبيرة.
وكشف الوحدة أن اتحاد الكرة صمم على لعب جميع مباريات الجمعة في توقيت واحد خوفًا من أي تلاعب أو تهاون أو تراخي.
ويحتل الوحدة المركز الثالث بين فرق الدوري بـ47 نقطة، فيما يحتل تشرين المركز الثاني بـ49 نقطة، ويعتلي الجيش صدارة الفرق بـ 50 نقطة.
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