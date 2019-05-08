شكرا لقرائتكم صورة ورسالة تحسم وجه "عكوكو" بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم إبراهيم راخا الشهير بـ"عكوكو" صانع ألعاب نادى الرجاء، التى تسببت تصريحات رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلى السابق حول قدراته الجيدة، فى دخوله بؤرة اهتمام أكثر من نادى الجدل حول تفضيله الانتقال لنادى الزمالك فى الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية ظهور صورة لإبراهيم راخا مع أحد وكلاء اللاعبين فى حضور عم حربى كبير مشجعى النادى الأهلى، مما أدى لظهور تكهنات حول إمكانية انتقاله للقلعة الحمراء.

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ونشر راخا صورا له عبر صفحته بالفيسبوك وهو يرتدى تى شيرت نادى الزمالك، أثناء تواجده فى صفوف قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء قبل رحيله للنادى الإسماعيلى وكتب عليها: "الملكى العشق.. أفريقيا يا زمالك"، لتكون رسالة من جانبه حول رغبته فى العودة للأبيض من جديد.