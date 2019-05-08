شكرا لقرائتكم تغريم مدرب طلائع الجيش 20 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة غرامة مالية على البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش قدرها 20 ألف جنيه، بعد طرده فى مباراة الأهلى التى خسرها فريقه بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة 29 لمسابقة الدورى

وقررت اللجنة إيقاف رامى ربيع مدرب المقاولون العرب مباراة وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى مباراة الداخلية، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2.