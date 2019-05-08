شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل والاتحاد يحسم أولى صفقاته بضم شبيه أحمد فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى الحصول على توقيع أحمد سعد ظهير أيمن نادى الفيوم، والذى يشبهونه فى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثانى بنجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى أحمد فتحى، لما يمتلكه اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من مهارات وإمكانيات فنية. وشهدت الأيام الماضية عرض مقاطع فيديو خاصة باللاعب على مسئولى نادى الزمالك لكنهم أجلوا حسم الملف لحين خوض نهائى الكونفدرالية، لكن سعد طلب إنهاء صفقة انتقاله مبكراً لأحد الأندية الراغبة فى ضمه ليحسم نادى الاتحاد السكندرى الصفقة.

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