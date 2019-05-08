شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق تدريبات الفريق الأول حتى نهاية الدورى .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى قرار، بغلق تدريبات الفريق الأول ، و تقوم إدارة الإعلام بإخطار السادة الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة النادي بأن تدريبات فريق الكرة مغلقة ابتداءً من اليوم الأربعاء على أن تقوم الادارة بتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الصحفيون، وكذلك الصور الفوتوغرافية من التدريبات بصفة يومية، والرد على أية استفسارات خاصة بالسادة الإعلاميين فيما يخص كافة أنشطة النادي وقطاعاته.
جاء هذا القرار من قبل الجهاز الفني للأهلي حتى الانتهاء من بطولة الدوري نظراً لأهمية المباريات المتبقية من عمر المسابقة وحاجة الأهلي لإحراز الفوز في جميعها لضمان الحفاظ على اللقب ، وعليه يحتاج اللاعبون للمزيد من التركيز أثناء استعداداتهم للمباريات القادمة والتي تبدأ بلقاء سموحة المحدد له مساء السبت القادم بملعب بتروسبورت .
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