شكرا لقرائتكم جروس يقدم موعد تدريب الزمالك 60 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، موعد تدريب الفريق اليوم لمدة ساعة ليقام فى التاسعة مساءً بدلا من العاشرة، استعدادا لمواجهة وادى دجلة المقبل المقرر له غدا الخميس فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين للدورى. ينتظم الفريق الأبيض فى معسكر مغلق عقب تدريب اليوم بالتجمع الخامس استعدادا للقاء المقبل. ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة فى حين يحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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