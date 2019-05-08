شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان يشكو النجوم رسميا بسبب أمواله المتأخرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى مؤمن سليمان نجم الزمالك السابق رسميا نادي النجوم بسبب مستحقاته ، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة لعدم حصوله علي أمواله المتاخرة. وطالب مؤمن سليمان الذى تواجد في مقر اتحاد الكرة أثناء تقديمه الشكوي الرسمية ضد النجوم بالحصول علي راتب شهرين. فى حين أنهي النجوم التعاقد مع رمضان السيد مدرب الفريق في الدوري خلفا للراحل مؤمن سليمان. Advertisements النجوم يحتل المركز الـ 17 والأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة بعد أن خاض الفريق 31 مباراة بالمسابقة المحلية ، فاز في 5 مباريات وخسر في 16 مباراة، فيما حسم التعادل نتيجة عشر مباريات لفريق النجوم.

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