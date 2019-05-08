شكرا لقرائتكم جروس يعد أيمن حفنى بالمشاركة فى المباريات المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، فى جلسة خاصة جمعت بينهما، بالعودة للظهور مع الزمالك فى المباريات المقبلة، مؤكدًا إنه سيكون فى حاجة كبيرة لخدماته فى الفترة المقبلة .

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وتشهد الفترة القادمة لفريق الزمالك ضغط للمباريات خاصة بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بخلاف انشغاله بالمنافسة على بطولة الدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة، فى العاشرة مساء غدًا الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.