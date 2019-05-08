دنفر وتورونتو يقتربان من نهائي الغربية والشرقية

اسماء السيد - قطع كل من دنفر ناغتس وتورونتو رابتورز شوطا نحو نهائي منطقته بتقدمه على 3-2 على بورتلاند ترايل بلايزرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز تواليا، الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

في المنطقة الغربية، أصبح دنفر ناغتس على بعد فوز واحد من بلوغ النهائي بتخطيه ضيفه بورتلاند 124-98.

وبرز مع الفائز الثلاثي الضارب الصربي نيكولا يوكيتش (25 نقطة و19 متابعة)، بول ميلساب (24 نقطة و8 متابعات) والموزع جمال موراي (18 نقطة و9 تمريرات حاسمة).

ويلتقي الفائز في نهائي المنطقة مع المتأهل من سلسلة غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب في آخر موسمين وهيوستن روكتس (2-2).

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وفي المنطقة الشرقية، اصبح تورونتو أيضا على بعد فوز واحد من النهائي بتخطيه ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بسهولة 125-89.

واستغل لاعبو تورونتو مرض لاعب ارتكاز فيلادلفيا الكاميروني جويل امبيد (13 نقطة و6 متابعات) بالتهاب رئوي، وسيطروا على المباراة بفضل الكاميروني الاخر باسكال سياكام (25 نقطة)، كواهي لينارد (21 نقطة و13 متابعة)، الموزع كايل لوري (19 نقطة) وداني غرين (17).

واراح مدرب تورونتو نجومه وخصوصا لينارد طوال الربع الاخير بعد تعميق الفارق (64-43 بين الشوطين).