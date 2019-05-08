شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ثانى والأهلى رابع.. تعرف على الفرق الأكثر تتويجا بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت بطولة دورى سوبر السلة رجال، وأسدل الستار على منافسات الموسم بتتويج فريق الزمالك ببطولة دورى السوبرbest of 5 ، عقب التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين مساء السبت الماضى، خاصة أن الفريقين تعادلا فى عدد مرات الفوز والخسارة.

وبالعودة إلى تاريخ اللعبة، يعد فريق سلة الاتحاد الأكثر تويجا ببطولة الدورى، حيث توج باللقب 14 مرة، الأولى كانت موسم 1978، وآخر نسخة توج بها كانت 2010.

ووفقا للإحصائية التى أعدها اتحاد كرة السلة فيأتى الزمالك فى المركز الثانى بعدد مرات التتويج باللقب، حيث إن اللقب الذى حصده الفريق أمس هو الثالث عشر فى مسيرته، خاصة أن اول لقب حصده الفريق الأبيض 1974، وآخر لقب قبل مواجهة الأمس، كان منذ 12 عاما، وبالتحديد موسم 2006/2007.

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سلة الجزيرة

ويحل الجزيرة ثالثا فى عدد مرات الفوز، وكان أول ألقابه عام 1992، بينما آخر لقب 2016/2017.

وفيما يخص الأهلى فيأتى فى المركز الرابع فى ترتيب الأكثر تتويجا، برصيد 5 بطولات فقط، الأول موسم 1988 والأخير موسم 2015/2016.

وبالنسبة لسبورتنج فتوج بالبطولة 3 موات الأولى 2012 والأخيرة الموسم الماضى 2017/2018.