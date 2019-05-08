شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد السكندرى يربط مكافآت الفوز على الإسماعيلى بتخطي إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط مسئولو الإتحاد السكندرى صرف مكافآت الفوز على الإسماعيلى بدور الثمانية لكأس مصر للاعبيه بتخطى عقبة إنبى بعد غدا الجمعة فى الجولة الـ32 للدورى الممتاز .

ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد عن تحقيق الفوز على إنبى لخطف الثلاث نقاط وتأمين موقفه فى جدول الدورى والإبتعاد عن منطقة الخطورة تماما للعب بارتياحية خلال المباريات المقبلة .

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يذكر أن الإتحاد السكندرى يحتل المركز التاسع بجدول الدورى برصيد 36 نقطة بعد الفوز الأخير على النجوم بهدفين مقابل هدف .