شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. القفز فوق الجمال رياضة من تراث الأفراح والاحتفالات الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.

”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات، من خلال التقرير التالى..



القفز فوق الجمال

رياضة القفز فوق الجمال:

هى لعبة يمنية يحاول المتسابقون فيها القفز فوق 3 أو أكثر من الجمال الموضوعة جنب بعضها، شرط ألا تلامس أقدامهم الحيوانات.

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لعبة تراثية من الرياضات الشعبية التى ترتبط كثيرا بالمناسبات كالأعراس وكذلك الاحتفالات الدينية.



رياضة القفز فوق الجمال

تبدأ المسابقة بالقفز فوق جمل واحد، ويبلغ التحدى ذروته فى القفز فوق خمسة أو ستة جمال، والفائز يعد بطلا ويحظى بإعجاب واحترام الجميع.

ومن أبرز قواعد لعبة القفز فوق الجمال، وضع كومة من التراب يرتفع 40 إلى 50 سنتيمتراً، ويقوم المتسابق بالجرى من مسافة أقلها 20 مترا، ويصل إلى كومة التراب، ويقفز من فوقها، شرط ألا تلامس قدماه الجمل، خاصة أن القفز يكون من فوق السنام وقد بلغ أعلى عدد من الجمال تم القفز عليها ستة، وهو رقم قياسى متعارف عليه حتى الآن.

ويتبع المتسابق نظاما غذائيا معين قبل التدريب، حيث يتناول الحليب والتمر على ألا يتناول الحوامض.