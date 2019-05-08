شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم مرانه الأخير لمواجهة دجلة 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تقديم موعد تدريب الفريق اليوم لمدة ساعة ليقام في التاسعة مساءً بدلا من العاشرة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقبل المقرر له غدا الخميس فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

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ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم بالتجمع الخامس استعدادا للقاء المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة في حين يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة.