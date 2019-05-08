شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مبكر للاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرا مبكرا لمدة 48 ساعة بداية من اليوم حتى موعد لقاء إنبى مساء الجمعة المقبل باستاد المكس فى إطار مباريات الجولة الـ32 للدورى.

ويعيش الفريق الكروى للاتحاد حالة من الهدوء بعد تخطى عقبة الإسماعيلى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والوصول للدور قبل النهائى للبطولة بعد غياب 15 سنة.

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ومن المتوقع أن يضم حلمى طولان الـ23 لاعبا الذين دخلوا معسكر الإسماعيلى الأخير على أن يتم اختيار 18 لاعبا منهم قبل المباراة.

وتضم القائمة كل من الهانى سليمان – محمود الزنفلى – محمد أنور – محمود رزق – ولاس يلفا – صبحى سليمان – محمد بازوكا – محمد ناصف – السيد سالم – محمود شعبان – كريم الديب – احمد نبيل مانجا –نور السيد – محمد عادل – خالد الغندور – أحمد داودا – أحمد توفيق – تشوكا – جدو – خالد قمر – رزاق سيسيه – عمار حمدى – كريم ممدوح.

يدخل الاتحاد السكندرى لقاء إنبى متسلحا بفوزه الأخير بالدورى على النجوم بهدفين مقابل هدف، وهو ما رفع رصيده إلى 36 نقطة فى المركز التاسع.