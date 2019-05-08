شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد مرعى مديرا فنيا لسلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى إتمام التعاقد مع أحمد مرعى المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأحد أبرز وأهم المدربين المصريين لكرة السلة ليكون المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندرى اعتباراً من الموسم الرياضى الجديد 2019-2020.

وأتم مصيلحى الاتفاق مع أحمد مرعي على قيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين ، وجاء التعاقد نظرا للنتائج الرائعة والنجاحات الكبيرة التي سبق وحققها مع الأندية المصرية و توج معهما بلقبى الدوري والكأس أكثر من مرة إلى جانب نجاحه الكبير خارج مصر حيث حقق لقب الدوري الإماراتي الموسم المنقضى.

وأشاد رئيس النادى بالمدير الفنى الجديد وقدرته على عودة البطولات لزعيم الثغر من جديد

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يذكر أن شريف عزمى تولى تدريب الفريق خلفا لعمرو أبو الخير، إلا أنه فى النهاية تم التعاقد مع مرعي .



احمد مرعى ومحمد مصيلحى