إيقاف رامى ربيع مباراة وتغريم مدرب الطلائع 20 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات توقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش بعد طرده فى مباراة الاهلى التى خسرها فريقه بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة 29 لمسابقة الدوري كما قررت اللجنة إيقاف رامى ربيع مدرب المقاولون العرب مباراة وتغريمه 5 الاف جنيه بسبب طرده فى مباراة الداخلية التى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2

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