شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أفضل مباريات الأهلى فى شهر الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط فريق الأهلى بذكريات متميزة مع شهر رمضان الكريم الذى لعب خلاله الفريق الأحمر مباريات لن تسقط من ذاكرة جماهيره، بعدما تفنن فى تقديم أروع العروض وتحقيق أجمل النتائج ليهدى عشاقه سهرات رمضانية ممتعة بين الفطار والسحور.

ونرصد فى التقرير التالى أشهر الذكريات السعيدة التى حققها الأهلى فى شهر الصيام.

الأهلى 1-1 الترجى

من أقوى المباريات التى أقيمت فى شهر رمضان بين الأهلى والترجى التونسى باستاد رادس، وأفطرت الجماهير المصرية على المقاهى والكافيهات نظرا لفارق التوقيت بين البلدين، وهو ما جعل جموع المصريين يقيمون على المقاهى استعدادا للمباراة.

وقد نجح الأهلى وقتها فى التأهل بعدما خطف التعادل الإيجابى بهدف لمثله من الترجى التونسى فى نسخة دورى أبطال أفريقيا عام 2001 عن طريق تسديدة رائعة ولا أحلى من سيد عبد الحفيظ من خارج منطقة الجزاء، لتعلن عن صعود المارد الأحمر الذى يتأهل ويحقق البطولة بعد الفوز على صان داونز فى النهائى بثلاثية نظيفة فى القاهرة.

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الأهلى 2-0 الزمالك

ولن تنسى جماهير الأهلى لقاء العودة بين الأحمر والزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2005 والذى فاز فيه الأحمر بهدفين نظيفين للزئبقى محمد بركات فى سهرة رمضانية ممتعة لعشاق الفانلة الحمراء.

الأهلى 4-2 الزمالك

ويوم 4 نوفمبر 2004 الموافق 21 رمضان 1425 هجرياً، فاز الأهلى برباعية مقابل هدفين على غريمه التقليدى الزمالك فى واحدة من أجمل الذكريات لجماهير القلعة الحمراء مع الأمسيات الرمضانية، سجل للأهلى النجم محمد أبو تريكة هدفين، وكل من جلبرتو وعماد متعب هدف، وأحرز هدفى الزمالك جمال حمزة وعبد الحليم على.

الأهلى 1-0 الزمالك

وفى موسم (2007-2008) وتحديداً يوم 17 سبتمبر 2007 الموافق الخامس من رمضان 1428هجريا، حقق الأهلى فوزا مهما على نظيره الزمالك بهدف دون رد سجله محمد أبو تريكة.