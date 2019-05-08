شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يعود دفندر الزمالك لناديه القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض قبل نهاية الموسم الحالي للحفاظ على استقرار ، ورغم ذلك يستعد أحد لاعبى الوسط للرحيل عن القلعة البيضاء والعودة إلى ناديه السابق، لقراءة التفاصيل اضغط هنا

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