شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة اتفاق" تحسم تولى علاء ميهوب الإدارة الفنية للترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إدارة نادى الترسانة لمراحل متقدمة مع علاء ميهوب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق لتولى المسئولية الفنية للفريق فى الموسم المقبل خلفا لأحمد كشرى الذى رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنقضى. ويعقد مسئولو الترسانة جلسة مع علاء ميهوب ستشهد الاتفاق على بنود التعاقد والاطلاع على مطالب رئيس اللجنة الفنية السابق بالأهلى. كان مجلس إدارة الترسانة قد وافق على اعتذار أحمد كشرى عن استكمال مهما عمله مع الفريق بعد ضياع حلم الصعود للأضواء، ودخل فى مفاوضات مع عدد من المدربين، وبالفعل تعاقدوا مع فاروق جعفر المدير الفنى الأسبق للزمالك، إلا أن الأخير اعتذر بعد 3 أيام من تولى المهمة، وهو ما جعل مسئولى الشواكيش يقومون بدراسة عدد من السير الذاتية للمدربين لتحقيق حلم الجماهير المتعطشة بعودة فريقها لدورى الأضواء والشهرة بعد فترة غياب استمرت 10 سنوات.

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