ليفربول يصنع التاريخ بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسباني متقدما 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب “أنفيلد” بإنجلترا، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كانت البداية سريعة من جانب ليفربول بعدما حقق التقدم عبر المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة 7، بعد أن لاحظ الكرة المرتدة من حارس برشلونة تير شتيجن.

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وفى الشوط الثاني أجرى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديل قلب به طاولة المباراة، وهو دخول الهولندي جورجينو فينالدو الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 54 و56.

وفى الدقيقة 78 مرر ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول تمريره ولا اروع من ركنية إلى أوريجي الذي سجل الثاني له والرابع لفريقه ويقود الريدز إلى النهائي.