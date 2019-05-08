الأهلي يرفض رحيل علي معلول

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي العديد من العروض لرحيل اللاعب علي معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والتي رفض المارد الأحمر مجرد النظر بها.

وكان معلول قد قام بتمديد عقده منذ فترة قصيرة مع إدارة الأحمر لمدة موسمين بالإضافة إلى موسم وحيد متبقي، وبعد المستوي المتألق الذي ظهر به بقميص المارد الأحمر، دخل اللاعب دائرة اهتمام الكثير من الأندية والفرق الأوروبية والعربية، والتي قام الكثير منها بالتفاوض مع إدارة الفريق الأحمر للاستفادة من خدمات اللاعب، ولكن الأحمر أكد أن اللاعب ليس للبيع.

أما عن علي معلول، فأعرب عن سعادته بالتواجد بين صفوف المارد الأحمر، الأمر الذي جعله يوافق على تمديد عقده مع الفريق دون أي شروط، مؤكدا أنه مستعد للتواجد بين صفوف الأهلي حتى اعتزاله الملاعب.