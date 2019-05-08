موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره وادي دجلة، في العاشرة مساء الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 29 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بالتأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية، لمواجهة نهضة بركان المغربي، بعدما أطاح بالنجم الساحلي التونسي، من نصف النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة، من 27 مباراة، متأخرا بـ7 نقاط عن الأهلي المتصدر بـ67 نقطة من 29 لقاء، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز الوصيف بـ 65 نقطة من 31 مواجهة، فيما يأتي دجلة عاشرا بـ35 نقطة.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وحازم إمام وخالد بوطيب للإصابة، ومدبولي لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش

النقاز- محمود علاء - الونش- عبدالله جمعة

طارق حامد - محمود عبد العزيز

كهربا- أوباما - إبراهيم حسن

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عمر السعيد

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