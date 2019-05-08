صلاح يبهر السوشيال ميديا بإعلان جديد: ’’سد ودانك عن الدوشة‘‘ (فيديو)

كتب: ضياء السقا

ظهر النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في إعلان جديد لبنك الإسكندرية.

ونشر صلاح إعلانه الجديد عبر حسابه الرسمي بتويتر، ونال الإعلان إعجاب رواد السوشيال ميديا، نظرا للقيم الإيجابية التي يقدمها.

وتدور فكرة الإعلان حول تقديم صلاح روشتة نجاحه، والقواعد التي يسير عليها النجم العالمي، منها "غمض عينك عن الأضواء"، و"سد ودانك عن الدوشة"، مع ظهور أجمل أهدافه التي سجلها مع ليفربول، والنشيد الخاص بجماهير الفريق الإنجليزي "مو صلاح.. الملك المصري".

جدير بالذكر أن صلاح سفيراً لبنك الإسكندرية، الشريك الرسمي للبطاقات البنكية لنادي ليفربول في السوق المصري.