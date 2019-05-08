من أجل التركيز.. تدريبات الأهلي مغلقة لانتهاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إغلاق تدريبات الفريق حتى الانتهاء من مسابقة الدوري.

جاء ذلك القرار لأهمية المباريات المتبقية من عمر المسابقة وحاجة الفريق في الفوز بجميع المباريات المقبلة لضماتن الحفاظ على اللقب المحلي.

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ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم السبت المقبل في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب "بتروسبورت" ضمن الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، لكن يمتلك الأحمر مباراتين مؤجلتين.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على فريق النجوم بهدفين دون رد في مباراة أقيمت الأحد الماضي ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ29.