العين يعلق حول إمكانية استعادة الشحات من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، والمشرف العام على الفريق الأول والرديف، عن حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع النادي الأهلي لإعادة حسين الشحات مجددًا.

وقال المشرف العام على فريق الكرة بنادي العين في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أن حتى هذه اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات.

وتابع :"برغم أن هناك تواصلاً مع بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته للنادي، إلا أن المؤكد أن آلية اتخاذ التعاقدات في النادي تستند على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف ورؤية المدرب وذلك لاحتياجات الفريق الفنية".

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وواصل "حماد" تصريحاته :" النادي حاليًا يدرس القرار الخاص بالاستقرار على مدرب للفريق، لأن الرؤية الفنية ستحدد احتياجات المرحلة بغض النظر عن اسم أو جنسية اللاعب".

وكان الشحات انتقل إلى صفوف الأهلي في يناير الماضي قادمًا من العين الإماراتي في صفقة وصلت قيمتها 5 ملايين دولار.

وشارك صاحب الـ26 عامًا منذ انتقاله لصفوف الأهلي في 12 مباراة بالدوري وسبع مباريات بدوري أبطال إفريقيا أحرز خلالها هدفين وصنع أربع تمريرات حاسمة.