مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة طلب تأجيل مواجهة الإنتاج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، عن نية إدارة القلعة البيضاء في التقدم بطلب رسمي من أجل تأجيل مباراة الإنتاج الحربي بالدوري.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، أعلنت في وقت سابق عن خوض الزمالك ثلاث مباريات بالدوري أمام وادي دجلة والداخلية والإنتاج الحربي قبل مواجهة نهضة البركان المغربي.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهدف من تأجيل مباراة الإنتاج لمنح اللاعبين قسط من الراحة استعدادًا لمباراة نهضة البركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام وادي دجلة في التاسع من الشهر الحالي، ثم الداخلية في 12، وأخيرًا الإنتاج الحربي في 15 مايو قبل أن يخرج الفريق الأبيض للمغرب لملاقاة النهضة في 19 من الشهر الحالي.

وصعد فريق الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية عقب فوزه على النجم الساحلي بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن الزمالك والذي خاض 27 مباراة في بطولة الدوري يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بفارق سبع نقاط عن الأهلي والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.