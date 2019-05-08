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بالفيديو.. كيف احتفل لاعبو ليفربول في غرف خلع الملابس بعد ريمونتادا برشلونة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

احتفل لاعبو نادي الإنجليزي بالصعود التاريخي إلى الدور النهائي من ، بعد التغلب على الإسباني بأربعة أهداف نظيفة مساء أمس، الثلاثاء.

ليفربول كان قد خسر من برشلونة في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي في ملعب كامب نو بإسبانيا بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن ينجح الفريق في العودة بالفوز في أنفيلد برباعية نظيفة.

لاعبو ليفربول ظهروا وهم يحتفلون بالانتصار الكبير في غرف خلع الملابس، حيث شاركهم المصري محمد صلاح الذي غاب عن التواجد في الملعب بسبب الإصابة.

وينتظر ليفربول، الفريق المتأهل من بين أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي، لمواجهته في المباراة النهائية من البطولة الأوروبية، والتي ستقام في إسبانيا.

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