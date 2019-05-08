حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري مع هداف الترسانة

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري حقيقة مفاوضات زعيم الثغر مع إيهاب فؤاد مهاجم وهداف فريق الترسانة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صلاح الدين في تصريحات خاصة

لـ "الوفد" أن الاتحاد السكندري لم يدخل في مفاوضات مع إيهاب فؤاد خلال الفترة الماضية، والفريق يغلق في الوقت الحالي ملف الانتقالات الصيفية.

وكانت أنباءً قد ترددت عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى سيد البلد، خلال الميركاتو الصيفي، بعدما ظهر بشكل مميز خلال الموسم المنقضي والذي شهد فشل الشواكيش في التأهل للدوري الممتاز.

ويعد إيهاب فؤاد هداف الترسانة برصيد 11 هدفًا، ويرتبط اللاعب بعقد ممتد مع الشواكيش لمدة موسمين.