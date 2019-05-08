كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري حقيقة مفاوضات زعيم الثغر مع إيهاب فؤاد مهاجم وهداف فريق الترسانة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال صلاح الدين في تصريحات خاصةلـ "الوفد" أن الاتحاد السكندري لم يدخل في مفاوضات مع إيهاب فؤاد خلال الفترة الماضية، والفريق يغلق في الوقت الحالي ملف الانتقالات الصيفية.
وكانت أنباءً قد ترددت عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى سيد البلد، خلال الميركاتو الصيفي، بعدما ظهر بشكل مميز خلال الموسم المنقضي والذي شهد فشل الشواكيش في التأهل للدوري الممتاز.
ويعد إيهاب فؤاد هداف الترسانة برصيد 11 هدفًا، ويرتبط اللاعب بعقد ممتد مع الشواكيش لمدة موسمين.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري مع هداف الترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.