رسمياً: أحمد مرعى مديرًا فنيًّا لسلة الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى إتمام التعاقد مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر الكابتن أحمد مرعي لتوليته مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندرى اعتباراً من الموسم الرياضى الجديد 2019-2020.

وأتم مصيلحي اتفاقة مع الكابتن أحمد مرعي نجم

سلة الزمالك في الثمانينات على قيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين رياضيين، و جاء تعاقد نادى الاتحاد السكندرى مع المدرب القدير نظرًا للنتائج الرائعة و النجاحات الكبيرة التي سبق وحققها مع الأندية المصرية و توج معهمابلقبى الدوري والكأس أكثر من مرة إلى جانب نجاحه الكبير خارج مصر حيث حقق لقب الدوري الإماراتي الموسم المنقضى.

وأشاد الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى بالقدير أحمد مرعى وأكد أنه و جماهير الثغر تثق به تمامًا و بقدرته على عودة البطولات لزعيم الثغر من جديد و تمنى له التوفيق في مهمته القادمة و قيادة كرة السلة للقلعة الخضراء .