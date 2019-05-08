رسمياً: أحمد مرعى مديرًا فنيًّا لسلة الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى إتمام التعاقد مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر الكابتن أحمد مرعي لتوليته مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندرى اعتباراً من الموسم الرياضى الجديد 2019-2020.
وأتم مصيلحي اتفاقة مع الكابتن أحمد مرعي نجمسلة الزمالك في الثمانينات على قيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين رياضيين، و جاء تعاقد نادى الاتحاد السكندرى مع المدرب القدير نظرًا للنتائج الرائعة و النجاحات الكبيرة التي سبق وحققها مع الأندية المصرية و توج معهما
وأشاد الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى بالقدير أحمد مرعى وأكد أنه و جماهير الثغر تثق به تمامًا و بقدرته على عودة البطولات لزعيم الثغر من جديد و تمنى له التوفيق في مهمته القادمة و قيادة كرة السلة للقلعة الخضراء .
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