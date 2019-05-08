أصدر مجلس ادرارة نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد أبوصندوق عدد من القررات الهامة، بعد الاجتماع الأخير الذى عقد مساء أمس بمقر النادي.
حيث قرر مجلس الرجاء تشكيل لجنة لكرة القدم، برئاسة سعد ابوصندوقوعضويه كل من عبدالمولى مهنى وجمعه عيسى وسعيد منفى وحسن سبيته.
كما اعتمد مجلس الاداره الجهاز الفنى الجديد وجاء على النحو التالي
1- فايز ابوصندوق مشرف عام
2- هانى العقبى مدير فني
3- معتصم سالم مدرب عام
4- رضا ابواليزيد مدرب
5- وائل خليفه مدرب حراس
7- عصام الفار طبيب
8- محمد محروس طبيب
9- سليمان سنجاري مدير ادارى
كما تم اختيار على عبد الحميد مشرف عام لقطاع الناشئين وكابتن عمادمولى مدير قطاع الناشئين فى النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يعتمد تشكيل الجهاز الفني الجديد ويعين لجنة للأشراف على الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.