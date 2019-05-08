كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

يدخل نادي الزمالك ممثل مصر الوحيد في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، معسكر مغلق اليوم الأربعاء، وذلك استعداد لمواجهة فريق وادي دجلة، مساء غدًا الخميس، علي ملاعب استاد برتروسبورت، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري

تراجع الفارس الأبيض عن صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بعد هزيمة الأخيرة أمام بيراميدز، ليصل للمركز

الثالث برصيد60 نقطة، ويحتل الثاني بيراميدز برصيد 65 نقطة، ويتصدر الأهلي الصدارة برصيد 67.

ويتبقي للزمالك 7 مباريات، وهم:" الإسماعيلي، وادي دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي، الداخلية، الجونة والأهلي، في حالة فوز الزمالك بجميع المباريات، سيكون هو المتوج بلقب الدوري".

الزمالك يرسل 25 ألف دولار للاتحاد

وكان قد تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم، مبلغ 25 ألف دولار، من نادي الزمالك، قيمة استقدام طاقم حكام أوروبي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

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ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة هوية طاقم التحكيم المرشح لإدارة المباراة، بعد تلقيه موافقات من اتحادي رومانيا وكرواتيا، لإرسال طاقم حكام دولي لإدارة اللقاء.

موعد المباراة الزمالك والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك ودجلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي:" النيل الرياضية، أون أسبورت".