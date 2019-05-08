جماهير ليفربول تشغل مواقع التواصل بقميص صلاح Never give up

أشعل قميص النجم المصري محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي والذي ارتداه في مباراة فريقه ليفربول ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي كتب عليه"Never give up"، والذي يعني "لا تستسلم أبدًا".

صلاح كان قد غاب عن مباراة أمس بين ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي "تشامبيونز ليج" ، بسبب الإصابة التي آلمت به في مباراة فريقه السابقة أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، لكن الريدز بالفعل لم يستسلموا وحاول تأخرهم بثلاثة أهداف أمام برشلونة في الذهاب إلى الفوز برباعية نظيفة.

سجل أهداف ليفربول ديفوك أوريجي

رسالة صلاح

في الدقيقتين 7 و79 إلى جانب جورجينيو فينالدوم الذي سجل في الدقيقتين في الدقيقتين 54 و56.

منذ بداية المباراة تفاءلت الجماهير بقميصه والذي حضر المباراة في المدرجات إلى جوار زوجته ورامي عباس وكيل أعماله، وبعد المباراة انهالت التعليقات حول القميص فقالت أحد الحسابات الكبرى على موقع "تويتر"، المتخصصة في كرة القدم، "محمد صلاح كان يعلم".

فيما قال الحساب الرسمي لليفربول، "لن نفعل ذلك أبدًا .. لن نستسلم".

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أما موقع "سيكوكا" الرياضي الشهير فقال "لا

نستسلم أبدًا .. صلاح كان لديه العقلية الصحيحة".

أما جاميس بيرسي الصحفي في موقع "ليفربول إيكو"، فقال "محمد صلاح جاء أنفيلد ولديه رسالة على قميصه لا تستلم أبدًا".

فيما قال حساب لمشجعي النادي "الجميع سيذهب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، صلاح وفيرمينيو والجميع".

فيما قال حساب آخر للمشجعين "محمد صلاح يرتدي قميص لا تستسلم رغم أنه لم يتمكن من المشاركة أمام برشلونة".

القميص بالأسواق

فيما استغلت بعض المحال التجارية رواج قميص صلاح ذو اللون الأسود والذي كتب "لا تستسلم أبدًا" وطرحته في الأسواق المصرية بيتراوح ما بين 130 إلى 150 جنيهًا.

من المتوقع أن يلحق محمد صلاح مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستكون بين ليفربول والفائز من مباراة توتنهام وأياكس، والتي ستقام في أول يونيو.