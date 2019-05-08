منتخب الطائرة يواصل استعداداته تحت قيادة فيرمولين

يواصل منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة تحت قيادة المدير الفني الهولندي فيرمولين استعداداته الجادة للفترة المقبلة. ودخل المنتخب معسكرا مغلقا استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة التحدي، وأيضا الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية في المغرب أغسطس المقبل. ويستضيف ستاد القاهرة التصفيات المؤهلة لبطولة التحدي خلال الفترة من 10 وحتى 15 مايو الجاري.

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