الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للإنتاج الحربي

يدخل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مساء غد الخميس في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي، بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32

ومن المقرر أن يغادر الفريق غدًا مدينة الاسماعيلية متجها للقاهرة للمبيت قبل مواجهة الإنتاج.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى تحقيق الفوز بعد سلسلة متتالية من نزيف النقاط وتوديع بطولة كأس مصر مساء الأحد على يد الاتحاد السكندري.

ويدخل الإسماعيلي مباراة الإنتاج الحربي وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.