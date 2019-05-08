مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بدون عبدالرحمن مجدي

يغيب اللاعب عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة الفريق أمام الإنتادج الحربي بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري ويغيب عبد الرحمن مجدى بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى، التى أسفرت عن توديع الإسماعيلى لبطولة كأس مصر من دور الثمانية بالهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويحتل الدراويش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة .

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