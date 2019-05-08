إسلام فؤاد يغيب عن مباراة المقاولون العرب والجونة

تأكد بشكل نهائى غياب اسلام فؤاد مهاجم فريق نادى نادى المقاولون العرب عن مباراة ناديه بعد غد الجمعه امام نادى الجونة، حيث يقوم اللاعب بمواصلة برنامجه التأهيلى للتعافي من إصابة التمزق فىالعضلة الضامة التي كان قد تعرض لها خلال المشاركة مع المقاولون فى مباريات الدوري العام.
وكان الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى نادى
كما أكد طبيب الفريق أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة أمام النادى الأهلي.
الجدير بالذكر أن نادى المقاولون العرب يحتل حاليا المركز الخامس فى الدوري العام برصيد 44 نقطة.
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