رياضة | ذكريات 9 نجوم من الفراعنة والأهلي والزمالك في رمضان .. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذكريات 9 نجوم من الفراعنة والأهلي والزمالك في رمضان .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هل علينا شهر رمضان المبارك بنفحاته ونسماته التي ينتظرها الجميع كل عام من أجل إقامة الولائم من أجل لم شمل العائلة والأصدقاء. يحمل شهر رمضان الكريم الكثير من الذكريات للجميع تحديداً لنجوم كرة القدم بالإضافة إلى الكثير من المواقف التي لا يمكن نسيانها. ويستعرض الخليج 365 الرياضي ذكريات نجوم المنتخب ونجوم الأهلي والزمالك في رمضان ..

* نجوم المنتخب :

- كوبر :

كان كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أثناء معسكرات المنتخب التى أقيمت فى شهر رمضان خلال الثلاث سنوات الماضية يحرص على الصيام تضامنًا مع اللاعبين ويصر على عدم تناول أى مأكولات خلال تواجده في فندق الإقامة أثناء المعسكر مكتفيًا فقط بشرب المياه والحصول على بعض الأدوية الخاصة به، كما حرص كوبر في وقت سابق على حضور خطبة الجمعة مع اللاعبين وفسر ذلك بأنه يريد أن يعرف كل شىء عن اللاعبين حتى يستطيع التقرب منهم وخلق حالة من الود بين الجميع داخل المعسكرات.

- هاني رمزي :

كشف هاني رمزي المدرب العام للمنتهب ونجم الأهلي السابق بأنه كان يسكن في منزل في عابدين وجيرانه كانوا مسلمين وكان يشاركهم في تعليق الزينة في الشارع والعمارة وتبادل الزيارات وأكد أنه في بعض الأحيان يأكلون سويا سواء في الإفطار أو السحور. كما أكد عشقه للدورات الرمضانية وكان يلعب في دورة تقام في شارع يوسف الجندي عند الجامعة الأمريكية في باب اللوق في التحرير.

كما كشف بأنه عندما كان في النادي والمعسكرات دائما يصوم طول اليوم مع اللاعبين احتراما لهم، كما أكد التزمه بمواعيد الوجبات مع اللاعبين في المعسكر في الافطار والسحور.

وعندنا كان لاعبا محترف في أوروبا، اندهش مسئولو نيوشاتل السويسري في شهر رمضان عندما وجدوا التوءم حسام وإبراهيم حسن صائمين في شهر رمضان وهو لا يصوم، كما تكرر نفس الموقع مع مسئولي كايرز سلاوترن مع صيام سمير كمونة ولكنه شرح لهم الأمر وقلت لهم إنهم مسلمون وأنه مسيحي وتفهموا الأمر.

* نجوم الأهلي :

- محمد بركات :

كشف نجم الأهلي السابق عن رفضه خوض إحدى المباريات خلال شهر رمضان المعظم عندما كان في صفوف فريق السكة الحديد لان المباراة اقيمت في نهاراً وكان خشى من عدم قدرتن على إستكمال فترة الصيام.

وتابع "شهر رمضان لها أجواء مختلفة ، وبحكم طبيعة الكرة فتزامن شهر رمضان مع وجودي خارج البلاد في بعض الأحيان وكنت اشتاق كثيراً إلى قضائه في بلادي".

- ربيع ياسين :

كشف نجم الأهلي السابق بأنه عندما صعدنا إلى كأس العالم 1990 فى إيطاليا تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى. كان معسكر إعداد المنتخب لكأس العالم كان فى شهر رمضان المبارك وشهد السفر للعديد من الدول منها ألمانيا الشرقية والغربية، وكانت معسكرات شاقة استعداداً للمونديال، فكان الوقت بالكامل ينقضى بين التدريبات وتجمع اللاعبين مع بعضهم من أجل الإفطار والسحور، الأمر كان شاقاً للغاية ولكن اللاعبين تحملوا كل شىء.

وأكد ربيع باسين أن شهر رمضان كان دائماً ما يخلق جواً أسرياً بين اللاعبين خلال فترة وجودنا بالنادى الأهلي وكانوا يتشاركوا الإفطار والسحور معاً، بالإضافة إلى الصلاة وقراءة القرآن هذا بالإضافة إلى أن الكابتن طه إسماعيل كان يلقى عليهم الدروس الدينية.

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- حمادة صدقي :

كشف المدير الفني للجونة أن أيام اللعب في شهر رمضان وهو لاعب بالنادي الأهلي، كانت صعبة جدّا.

وكشف أنه كان يصوم طوال الشهر الكريم حتى وأثناء لعب المبارايات، حيث كانت أغلب المباريات تقام في وقت الظهيرة وكان الوقت الذي بين العصر والمغرب صعب وشاق جدًا.

- تريزيجيه :

كشف محمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي بأنه يهرب من الأهلي من أجل الدورات الرمضانية. كما تذكر أن المشاركة الأولى له في رمضان مع الفريق الأول وكانت من حسن حظه أمام الزمالك وكان البدري وقتها مديرا فنيا للفريق ولعب لقاء القمة وكانت مواجهة في بطولة إفريقيا عام 2012 وفازوا بهدف دون مقابل أحرزه محمد ابوتريكه وكان سعيد جدا وقتها للمشاركة مع النجوم الكبار وفى مواجهة الزمالك ثم سعدت أكثر بالفوز.

- وليد صلاح الدين:

كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق بأنه لا ينسى الفترة التي قضاها مع الفريق في تنزانيا عام 1990 وكانت يبلغ 19 عاما فقط تحت قيادة أنور سلامة المدير الفني للفريق في هذه الفترة. وكشف أنهم قضوا أكثر من أسبوع في تنزانيا يتدربون في السيرك مع الحيوانات بسبب الحالة السيئة التي كانت عليها أماكن الإقامة وعدم وجود ملاعب تدريب. وأشار أنهم طوال الفترة التي قضوها في تنزانيا مع أفراد السيرك المصريين الذين تواجدوا هناك في نفس المدة بالصدفة وكانوا يضعون حجارة ونتدرب بين اقفاص الحيوانات والأسود.

- ياسر ريان :

كشف ياسر ريان نجم الأهلي السابق بأنه لن ينسى في أول موسم له مع الأهلي بعد الانتقال للفريق من المنصورة حيث طلب منه أنور سلامة المدير الفني للفريق وقتها أن يفطر في إحدى مباريات الفريق في الدوري العام ورفض ياسر ريان إلا أنه رأى إصرار كبير من المدير الفني والذى قال له بأن كل لاعبي الفريق لن يصوموا وسيفطرون مثله في المباراة.

وأفاد ريان بأنه اضطر إلى أن يقوم بالإفطار في هذا اليوم احتراما لرغبة الجهاز الفني رغم حزنه الشديد إلا أن حرصه على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني كانت السبب في عدم الصيام في هذا اليوم وبالفعل شارك في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي وقتها في الدوري العام.

وذكر ريان بأنه المثير للدهشة هو عقب المباراة حيث تحدث معه كل اللاعبين في الفريق عن سبب إفطاره في اللقاء رغم إصرار كل اللاعبين على الصيام وهو الأمر الذى زاد حزنه حيث علم بأنه الوحيد الذى قام بالإفطار في هذا اليوم وأن أنور سلامة لجأ لهذه الحيلة لإقناعه بالإفطار إلا أنه أكد بأن حزنه الشديد جعله حتى لا يتحدث مع الجهاز الفني عقب المباراة فيما بعد.

* نجوم الزمالك :

- حماده نصر :

كشف حمادة نصر نجم الزمالك السابق بأنه منذ كان لاعبا في فترة التسعينات كانت لديه ذكريات مختلفة نظرا لإغترابه وإقامته في النادي، حيث مسقط رأسه مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية لكن تواجده داخل القلعة البيضاء جعله دائم الترحال ما بين معسكرات داخلية وخارجية وكذلك الإقامة داخل النادي بسكن المغتربين.

وذكر نصر أنه في إحدى المرات كان معزوما لدى صديقه وزميله بفريق الزمالك سامي الشيشيني ومعه عقل جاد الله وكان الأخير بطيئا في تناول الطعام على عكسه تماما وعند طلب الطعام قال جاد الله بلاش بلاش دالوقتي خوفا من سرعة تناول نصر وبطئة مما يجعله لا يستطيع الأكل.

وأفاد نصر إلى أنه كان يخرج بصحبة أصدقائه إلى منطقة الحسين وحتى الآن مازالت تجمعاتهم مستمرة، حيث منذ أيام كان برفقة جيل التسعينات بالزمالك محمد صبري ومؤمن سليمان وأسامة نبيه وريفا لتناول الإفطار عند عصام مرعي وسط جو من المرح والسعادة.