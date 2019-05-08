رياضة | بوتشيتينو يعلق على شائعات انتقال إيركسن لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينو يعلق على شائعات انتقال إيركسن لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق موريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي على رحيل إيركسن لنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موريسيو بوتشيتينو في تصريحاته اليوم قبل لقاء أياكس الهولندي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: لن أتحدث عن هذه المعلومات أو الإشاعات.

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واضاف: نريد أن يبقي معنا إيركسن في توتنهام نحن نتمني ذلك، ولكن النادي ليس وضع قوي لأن اللاعب سينتهي عقده في يونيو 2020.

وتابع: إذا لم تنجح الإدارة في تمديد عقد سيرحل اللاعب بشكل مجاني خلال عام، أو بيعه هذا الصيف مقابل مبلغ مالي ضخم.

وارتبط إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام بالانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني بأوامر من الفرنسي زين الدين زيدان.