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رياضة | فناربخشة يراقب مهاجم أتلتيكو مدريد

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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى تفكير نادي فناربخشة التركي بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن فناربخشة التركي يسعي للتعاقد مع الكرواتي نيكولا كالينيتش مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف.

 

واكد الموقع على أن النادي التركي يتابع عن كثب المهاجم الكرواتي واستغلال فرصة خروجه من المشاركة مع أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني.

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وانضم كالينيتش إلى أتلتيكو مدريد قادماً من فريق ميلان مقابل 15 مليون يورو ولكنه لم يشارك سوي في سبعة مباريات وسجل هدفين.

 

فناربخشة يراقب مهاجم أتلتيكو مدريد

 

 

 

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